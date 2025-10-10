Над 50% от младите в Северна Македония са се сблъсквали с корупция

Над 50 процента от младите хора в Северна Македония са се сблъсквали с някаква форма на корупция, сочи изследване

С някаква форма на корупция - най-често в образованието, са се сблъсквали 54 процента от младите хора в Северна Македония, участвали в проучването на „Аналитика тинк танк", пише изданието „Вечер". Изследването е проведено сред 500 младежи между 16 и 29 години, ученици от гимназии и университети от Скопския, Положкия и Югоизточния регион на Северна Македония. От анкетираните 51 процента биха съобщили за корупция, „ако имаше безопасни и надеждни механизми, което означава, че искат промяна и търсят инструменти за действие", пише изданието.

В образователния сектор в страната се наблюдават различни форми на корупция, като „искането на подкупи за по-висока оценка е „традиционна" форма на корупция, която се случва във висшето образование от десетилетия". Сред изброените форми на корупция е и продажбата на книги, написани от преподавателите, които изискват от своите студенти да ги закупят.

Според резултатите от проучването, младите хора имат най-малко доверие в съдебната система, политическите партии и администрацията, съобщава БТА. Само 8 процента смятат, че институциите наистина се борят с корупцията, 69,6 процента признават, че корупцията ги демотивира и разрушава вярата в работата и знанието, а 70 процента смятат, че темата за корупцията почти не съществува в обучението.

В рамките на проекта на „Аналитика тинк танк" в партньорство със Струмишката женска организация и Инициативата за гражданска интеграция от Гостивар е било създадено мобилно приложение „Глас срещу корупцията", което дава възможност на младите хора по-лесно да разпознават и докладват случаи на корупция. Приложението предлага практически съвети, информация и възможност за анонимно докладване и в него има директна връзка към Комисията за борба с корупцията. Студентите могат да сигнализират за корупция и до студентския омбудсман.