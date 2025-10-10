ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дадоха на съд 47-годишен за палеж в село Гайтанци

Откриха тленните останки на дете 14 години след цунамито в Япония

Цунами

Тленните останки на 6-годишно момиче бяха намерени в Япония след мощните земетресения и цунами, които поразиха страната през 2011 г., съобщи японската полиция, цитирана от Франс прес.

Природното бедствие отне живота на 15 900 души, a 2520 все още са в неизвестност, сочат най-новите данни на полицията - от края на февруари тази година.

Зъби и парче от челюст са били намерени през февруари 2023 г. в префектура Мияги, намираща се в северната част на главния японски остров Хоншу, припомни кореспондент на АФП, в Япония.

"След анализи на зъбите и ДНК беше потвърдено, че тленните останки принадлежат на шестгодишната Нацунае Ямане", обяви говорител на японската полиция.

Семейството на загиналото дете публикува благодарствено послание. "Облекчени сме, че се свързаха с нас да ни съобщят тази новина, след като бяхме изгубили всякаква надежда", се казва в писмото им, цитиран от в. "Асахи Шимбун".

Ежедневникът съобщава още, че предишният случай, когато са били идентифицирани тленни останки в най-засегнатите от природното бедствие префектури - Мияги, Ивате и Фукушима - е от август 2023 г.

Земетресение с магнитуд 9 разтърси Япония през март 2011 г., като предизвика мощно цунами. Двете бедствия причиниха тежка авария в три ядрени реактора в АЕЦ "Фукушима". Случилото се тогава е най-голямата ядрена катастрофа от началото на този век, припомня АФП, цитирана от БТА.

