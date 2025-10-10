САЩ потвърди: Израел приключи първата фаза от изтеглянето на войските в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските въоръжени сили потвърдиха, че израелската армия е изпълнила първия етап от изтеглянето на силите си от ивицата Газа съгласно новоприетото примирие между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", предаде Франс прес.

"Общото командване на американските въоръжени сили потвърди, че израелските въоръжени сили са приключили оттеглянето си до "жълтата линия" в Газа в 12:00 ч. местно (и българско) време", написа в социалната платформа "Екс" пратеникът на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф.

"Срокът от 72 часа за освобождаване на израелските заложници в ивицата Газа вече тече", добави той, цитиран от БТА.