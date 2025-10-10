Мария Мачадо: Нобеловата награда е огромно признание за борбата на всички венецуелци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лауреатката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо заяви днес, че наградата ѝ е „огромно признание за борбата на всички венецуелци“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„На прага на победата сме и днес, повече от всякога, разчитаме на президента (на САЩ Доналд) Тръмп, на народа на САЩ, на народите на Латинска Америка и на демократичните страни на света като наши основни съюзници, за да постигнем свобода и демокрация“, написа Мачадо в „Екс“.

Нобеловата награда за мир е стимул „за спечелване на свободата“, добави тя.