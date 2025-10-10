Германия издирва българина Христо Стоянов за сексуално насилие над дете

Българинът, който има немско гражданство, е осъден на пет години лишаване от свобода

Той е IT специалист и добива биткойни

Осъден е още през юли 2023 г., но не се явил в затвора

Минал през България, където има роднини, и се укрил в Дубай

Прокуратурата на Любек в Германия и окръжният отдел за криминални разследвания на Любек издирват 44-годишния Христо Стоянов с международна заповед за арест.

Това става ясно от официално съобщение на германската прокуратура.

Христо е осъден на пет години лишаване от свобода за утежнено сексуално насилие над дете от Регионалния съд в Любек през 2023 г. Той не се е явил за изпълнение на присъдата си и, според разследването, е избягал в чужбина.

По случая в Германия беше излъчено телевизионно предаване на 8 октомври. Тогава от полицията съобщиха, че приемат сигнали от граждани на централната полицейска линия +49 451-1310.

Престъпленията на Христо Стоянов са извършени между 2010 и 2013 г. Той има германско гражданство и е работил като доброволен ръководител в социална организация, като е използвал тази позиция, за да извършва многократно сексуално насилие над дете, за което се е грижил, се казва в съобщението на прокуратурата.

На 3 юли 2023 г. Регионалният съд в Любек го осъжда на общо пет години лишаване от свобода. Той не се е явил в затвора. Издадена е заповед за арест и са започнати обширни разследвания. Те разкриват, че Христо Стоянов е избягал в чужбина след присъдата, за да избегне задържането.

Според актуалната информация на полицията, той е пътувал до България, където има семейни връзки, но след това е избягал в Дубай в Обединените арабски емирства, където е бил видян за последно и вероятно все още е там.

"24 часа" е готов да направи интервю с Христо Стоянов и да публикува неговата позиция - предлагаме му да се обади на редакционните телефони или да пише на електронните ни адреси, посочени в сайта на "24 часа".

Според описанието, Христо Стоянов е висок приблизително 170 см и е с набито до наднормено телосложение. Има къса, черна коса, очила и кръгло лице, се казва в съобщението.

Той е IT предприемач и управлява дистанционно бизнеса си, който включва „добив на биткойни". Засечен е наскоро, че работи от Обединените арабски емирства, съобщават от германската прокуратура. И уточняват: Вероятно Стоянов ще продължи да има бизнес партньори и клиенти в Германия.

Издирваният мъж обикновено е използвал истинското си име, особено по бизнес въпроси. Тъй като несъмнено е наясно с непогасената си присъда и свързаната с нея заповед за арест, е възможно да използва и псевдоним, за да скрие самоличността си, предупреждават от германската полиция и прокуратура. Те се надяват, че обществеността и бизнесмените ще предоставят информация за точното местонахождение на издирваното лице, както в Германия, така и в чужбина, и евентуално за алтернативни лични данни чрез публичното издирване.