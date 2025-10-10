Венецуелка отмъкна от Тръмп “Нобела” за мир, но тя му го посвети (Обзор)

Мария Корина Мачадо не спира борбата си да свали Николас Мадуро от власт

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо грабна тазгодишната Нобелова награда за мир на фона на призиви Доналд Тръмп да получи отличието след посредничеството му за сключване на историческата сделка за мир между Израел и “Хамас”.

“Тя получава Нобеловата награда за мир за неуморната си работа по насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация”, обявиха от норвежкия Нобелов комитет.

Решението разлюти Белия дом, според който комитетът доказва, че поставя политиката над мира. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг разясни, че Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да прекратява войни и да спасява животи.

“Той има сърце

на хуманист и

никога няма да

има някой

като него,

който може да мести планини само със силата на волята си”, допълни Чунг.

Тръмп получи подкрепа за “Нобела” от няколко известни политици, откакто се завърна на поста си в началото на тази година. Крайният срок за номинации на комисията обаче беше 31 януари, което означава, че той може да отговаря на условията за наградата догодина. Заради “избора” на Мария Корина Мачадо в Норвегия се появиха предположения, че Осло може да очаква икономически последици заради изгубената награда на Тръмп. Той многократно е споделял желанието си да спечели отличието, полагайки усилия да се представи като миротворец. Според “Ню Йорк пост” американският лидер пък въобще не се е надявал да грабне приза тази година, а разчитал това да стане през 2026 г.

“О, Боже мой. Нямам думи. В шок съм. Надявам се, че разбирате, че това е постижение на цялото общество. Аз съм само един човек. Със сигурност не заслужавам това”, така Мачадо, която се укрива от август 2024 г., коментира наградата си.

58-годишната опозиционна лидерка, често наричана Желязната лейди на Венецуела, е

учила за

индустриален

инженер,

преди да влезе в политиката. Тя бе блокирана през 2024 г. от съдилищата на страната да се кандидатира за президент и по този начин да се противопостави на президента Николас Мадуро, който е на власт от 2013 г. Изборите бяха отхвърлени от международната общност като недемократични и нечестни и предизвикаха протести в цялата страна.

Дори след като бе отстранена от вота, тя успя да обедини разделената опозиция и да привлече милиони венецуелци зад малко известния кандидат, който я замени в бюлетината - Едмундо Гонсалес Урутия. Когато контролираният от правителството Национален избирателен съвет обяви Мадуро за победител - въпреки че според опозицията преброяванията от избирателните секции показвали, че Гонсалес е спечелил с голяма разлика, - Мачадо продължи да води кампанията си. Тя обаче се крие, тъй като правителството я заплашва с арест, пише “Гардиън”.

Опозиционерката, която много венецуелци познават просто като MКM, или Мария Корина, се занимава с политика повече от две десетилетия и е била член на Националното събрание на Венецуела от 2011 до 2014 г. Но именно по време на обиколката си из икономически опустошената страна в навечерието на изборите през 2024 г. тя затвърди репутацията си на най-ефективния и влиятелен противник на чавизма.

Нейните митинги привлякоха огромни тълпи, като много от поддръжниците ѝ показваха почти религиозна преданост към харизматичната католичка.

“Всички във Венецуела се страхуват да загубят свободата си или дори живота си. Но преди всичко ние сме решени да накараме истината да възтържествува... и да осъществим преход към демокрация по мирен начин” заяви Мачадо пред Си Ен Ен преди месеци.

Наградата на опозиционерката идва и във време на нарастващо напрежение между САЩ и Венецуела, като през последните седмици американски военни извършват смъртоносни удари по лодки край бреговете на Венецуела, които администрацията на Тръмп е определила като “наркотрафиканти”.

САЩ също така са разположили

най-малко седем

военни кораба в

южната част

на Карибите

и са обявили награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро. Венецуелският президент има обвинения за трафик на наркотици от Министерството на правосъдието на САЩ от 2020 г.

Наградата за мир е с парична стойност от 11 милиона шведски крони (1 милион долара) и ще бъде официално връчена на церемония в Осло през декември.

Йорген Ватне Фриднес, ръководител на норвежкия Нобелов комитет, обяви, че не може да потвърди дали Мачадо ще присъства.

“Това е въпрос на сигурност. Твърде рано е да се каже. Винаги се надяваме лауреатът да бъде с нас в Осло, но сериозната ситуация със сигурността първо трябва да бъде решена”, подчерта Фриднес.

Тази вечер Мачадо публично в своя публикация в "Екс" посвети Нобеловата си награда за мир на народа на Венецуела и на президента на САЩ Доналд Тръмп, като посочи тяхната непоколебима подкрепа в борбата за демокрация.