Ердоган: Евентуално връщане към геноцида в Газа ще има тежка цена

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган днес приветства влизането в сила на споразумението за спиране на огъня между Израел и „Хамас“, но предупреди, че всякакво връщане към „средата на геноцид“ в Газа ще има „много тежка цена“, съобщи Анадолската агенция.

На церемонията по откриването на нови обекти в черноморската провинция Ризе Ердоган заяви, че Турция е направила и ще продължи да прави всичко възможно, за да помогне за възстановяването на мира, сигурността и стабилността в Газа „колкото се може по-скоро“.

По отношение на споразумението за примирие турският президент подчерта, че „това, което е най-важно в момента, е да се гарантира, че споразумението се прилага до последната буква“, като допълни, че Анкара активно ще допринася за този процес, пише БТА.

Ердоган окачестви споразумението като „голяма стъпка“ към траен мир въпреки предизвикателствата пред него. „Вратата към постоянен мир в Газа беше отворена. Ние казваме – стига кръвопролития“, заяви президентът на Турция.