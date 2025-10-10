ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран осъжда военната намеса на САЩ в Латинска Америка и Карибския регион

1124
СНИМКА: Pixabay

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи осъди днес в изявление военните действия на САЩ в Латинска Америка и Карибския район като „провокативни и дестабилизиращи“ и предупреди за последиците от „зачестилите беззакония и агресивния едностранен подход“ на Вашингтон спрямо световния мир и стабилност, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА. 

Той осъди американските военни атаки срещу рибарски съдове в района и заплахата от прибягване до сила срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Венецуела.

Багаи отбеляза, че подобни действия са „явно нарушение“ на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и основните правила на международното право.

В изявлението говорителят на иранското външно министерство призова Съвета за сигурност и генералния секретар на ООН незабавно да обърнат внимание на „опасната“ ситуация, предизвикана от „упоритите намерения на САЩ да се намесват незаконно във вътрешните работи на Боливарската република Венецуела като независим член на ООН“.

Досега американските военни са извършили четири смъртоносни удара в Карибския район, откакто увеличиха присъствието на военноморските си сили за нещо, което президентът Доналд Тръмп обяви като „въоръжен конфликт“ с наркокартелите.

В писмо до Съвета за сигурност на ООН вчера правителството на Венецуела поиска свикване на извънредно заседание за военните действия на САЩ през последните седмици във водите край южноамериканската държава.

В края на миналия месец президентът на Венецуела Николас Мадуро предупреди, че всяка агресия срещу страната му ще бъде посрещната с единен отговор от всички страни в региона, и категорично заяви, че Венецуела няма да се превърне в колония и няма да се подчини на чужда сила.

