Тръмп заплаши с вдигане митата за Китай: Няма защо да се срещам със Си Цзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да се откаже от предстоящата си среща с китайския президент Си Цзинпин, след като Пекин затегна правилата си за износ на редкоземни елементи, съобщи Би Би Си.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че вече не вижда никаква причина да се среща с президента Си по-късно този месец. Той обвини Китай, че става много враждебен и се опитва да държи света в плен.

Той също така заплаши с масивно увеличение на митата върху китайските стоки, което показва връщане на търговските напрежения между двата икономически гиганта.

Финансовите пазари отбелязаха спад вследствие на тези изявления, като индексът S&P 500 спадна с около 1,4% в края на сутрешната търговия в Ню Йорк.

Освен затягането на правилата за износ на редки земни елементи, Китай започна монополно разследване на американската технологична компания Qualcomm, което може да забави придобиването на друг производител на чипове.

Китай също така обяви, че ще наложи нови пристанищни такси на кораби, свързани със САЩ, включително тези, които са собственост или се управляват от американски компании.

„В Китай се случват някои много странни неща! Става много враждебен", написа Тръмп.

САЩ и Китай са в крехко търговско примирие от май, когато двете страни се споразумяха да отменят трицифрените мита върху стоките една на друга, които почти бяха спрели търговията между двете страни.

Оттогава официални представители проведоха поредица от разговори по въпроси, включително TikTok, закупуването на селскостопански продукти и търговията с високотехнологични технологии и редки земни елементи, доставяни от Китай, които са ключови компоненти в автомобили, смартфони и много други продукти.