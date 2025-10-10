ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чужденец с тайна самоличност разказал как близки д...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21476946 www.24chasa.bg

Лондон, Париж и Берлин: Близо сме до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна

1764
Украйна СНИМКА: Pixabay

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха днес, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В публикувано от германското правителство изявление лидерите на трите страни казват, че ще направят това в сътрудничество със САЩ.

„Готови сме да работим, по координиран начин, за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, се казва в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ“, се добавя в изявлението.

Тримата лидери също така приветстват споразумението за прекратяване на огъня в Газа и обещават да възобновят доставките на хуманитарна помощ веднага щом то влезе в сила.

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници