Лондон, Париж и Берлин: Близо сме до споразумение за предоставяне на руските активи на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха днес, че са се споразумели в телефонен разговор да работят за използване на стойността на замразените руски активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикувано от германското правителство изявление лидерите на трите страни казват, че ще направят това в сътрудничество със САЩ.

„Готови сме да работим, по координиран начин, за използването на замразените руски суверенни активи за подкрепа на въоръжените сили на Украйна и по този начин да накараме Русия да седне на масата за преговори“, се казва в изявлението на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

„Възнамеряваме да направим това в близко сътрудничество със САЩ“, се добавя в изявлението.

Тримата лидери също така приветстват споразумението за прекратяване на огъня в Газа и обещават да възобновят доставките на хуманитарна помощ веднага щом то влезе в сила.