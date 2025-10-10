Много загинали след взрив във фабрика за военни експлозиви в САЩ (Видео, снимки)

Много хора са загинали или са в неизвестност след експлозия във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, казаха местните власти и добавиха, че вторични експлозии са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Местни жители казаха, че са чули и усетили експлозията на километри от завода на „Акюрът Енърджетик Систъмс". Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с осем сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.
„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация", заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Имаме и загинали", добави той.
Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.
На заснети от въздуха кадри се вижда, че експлозията е разрушила една от сградите в обекта, като на мястото са останали само тлеещи отломки и изгорели останки на автомобили.
