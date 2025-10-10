Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на Тръмп

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо публично посвети Нобеловата си награда за мир на народа на Венецуела и на президента на САЩ Доналд Тръмп, като посочи тяхната непоколебима подкрепа в борбата за демокрация.

В изявление, споделено в профила ѝ в социалната мрежа "Екс", Мачадо нарече признанието "тласък за завършване на задачата да се спечели свободата".