Здравното министерство на САЩ: Администрацията на Тръмп уволнява служители

Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ са получили предизвестия за съкращение, заяви днес говорител на ведомството, цитиран от Ройтерс и БТА.

Това се случва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп започна масови уволнения на федерални служители по време на частичното спиране на работата на правителството, отбелязва агенцията.

„Служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги в редица отдели са получили предизвестия за съкращение на работната сила като пряко последствие от инициираното от демократите спиране на работата на правителството“, каза говорителят.

„Всички служители на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, получили предизвестия за съкращение на работната сила, са били определени за несъществени за функционирането на съответните им отдели. Министерството на здравеопазването и социалните услуги продължава да затваря разхищаващи и дублиращи се структури, включително онези, които противоречат на политиката „Да направим Америка отново здрава“ на администрацията на Тръмп“, добави той.