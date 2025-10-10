Правителството на талибаните обвини Пакистан за удар срещу Кабул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на талибаните днес обвини Пакистан за удар срещу афганистанската столица и бомбардиране на пазар в източната част на страната, предаде Асошиейтед прес.

Взрив избухна малко преди 22 ч. местно време снощи в района на площад "Абдул Хак" в Кабул, близо до сградите на няколко министерства и националната разузнавателна служба. Силите за сигурност отцепиха района, пише БТА.

Главният говорител на правителството Забиула Муджахид заяви, че до момента няма данни за пострадали и щети. Той нарече експлозията "инцидент" и каза, че тече разследване.

Министерството на отбраната на Афганистан обаче тази сутрин обвини Пакистан за тази атака и още една в източната провинция Пактика и предупреди, че за пакистанската армия ще има последици, ако ситуацията се влоши.

Говорителят на пакистанската армия Ахмад Шариф по-късно бе запитан дали е извършена атака срещи Афганистан, насочена срещи лидерите на забранената групировка на пакистанските талибани, но той не отговори директно на въпроса, отбеляза АП.

"Афганистан е използван като база за операции срещу Пакистан и има свидетелства и доказателства за това", заяви Шариф по време на пресконференция в северозападния град Пешавар. "Необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за защита на живота и собствеността на пакистанския народ, ще бъдат взети и ще продължат да бъдат вземани", добави той.

През последните години насилието в Пакистан нарасна, за което отговорност поеха основно пакистанските талибани.

Предполага се, че лидерите на тази групировка действат по границата с Афганистан, което афганистанските талибани отричат.