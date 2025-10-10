Кметът на Нови Сад кани Вучич да участва в годишнината от трагедията на жп гарата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич получи покана от кмета на Нови Сад Жарко Мичин да дойде в северния сръбски град за възпоменателно събитие по повод годишнината от рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември миналата година, когато загинаха 16 души, предава телевизия "Информер".

Студенти и граждани на Нови Сад вече призоваха гражданите от цялата страна да участват в антиправителствен протест по същия повод на същата дата.

"Ако на 1 ноември всички ние проведем помен за жертвите от срутването на козирката в Нови Сад - в присъствието на президента на държавата и най-висшето държавно ръководство, без разделения, без нападения, обиди, блокади, хвърляне на яйца и безредици - това би било акт, достоен за жертвите, и важна стъпка към изцелението на цялото общество“, каза Мичин пред "Информер".

Той подчерта, че това е единственият начин да покажем, „че сме отговорно общество“.

Жарко Мичин бе издигнат за кмет на Нови Сад от управляваща Сръбска прогресивна партия (СПП), основана от Александър Вучич.

До избирането на Мичин се стигна след като в края на януари тогавашният кмет Милан Джурич подаде оставка заедно с бившия премиер Милош Вучевич, който пое отговорност за нападение с бейзболни бухалки над протестиращи студенти от привърженици на СПП.

До момента сръбският президент Александър Вучич не е отговорил на поканата на кмета на Нови Сад.

Председателят на опозиционната Партия на свободата и справедливостта в Нови Сад Владимир Върсайков реагира в писмена форма на предложението на Жарко Мичин, предава регионалната телевизия Ен1.

"Вашата идея да обедините палачи, бандити и престъпници с техните жертви, както на 1 ноември, така и през всичките тези месеци на борба за свобода, представлява само вашият личен, ужасен опит да си измиете кървавите ръце, без да обидите господаря“, написа Върсайков.