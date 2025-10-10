ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев остана с НСО. Борисов не отхвърли идея да му...

Близо 200 000 души са се завърнали в северната част на Газа (Снимки)

СНИМКА: Ройтерс

Службата за гражданска защита в ивицата Газа заяви днес, че близо 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия, откакто прекратяването на огъня влезе в сила в 12 часа местно (и българско) време, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Приблизително 200 000 души са се завърнали в северната част на страната днес", каза пред Франс прес Махмуд Басал, говорител на Гражданската защита, организация, предоставяща първа помощ и действаща под ръководството на ислямисткото движение Хамас.

Изображения на Франс прес показаха непрекъснат поток от хора по-рано през деня, насочващи се на север, а израелската армия предупреди, че няколко района там остават „изключително опасни" за цивилните.

