Глоби от 5000 евро и заличаване на незаконни Airbnb имоти в Гърция

Независимият орган за публични приходи (AADE) продължава с обширни проверки на пазара за краткосрочни лизингови договори. След кръстосана проверка на данни и идентифициране на нередности, хиляди обяви в платформи като Airbnb и Booking бяха изтрити, тъй като не бяха декларирани в Регистъра на имотите за краткосрочно пребиваване.

Този ход има за цел да засили спазването на данъчното законодателство и да предпази пазара от нелоялна конкуренция. Наемодателите, които не спазват задълженията си, са изложени на риск от глоби, започващи от 5000 евро и придружени от заличаване на регистрацията.

на Проверките са с двоен характер, а именно укриване на данъци и защита на пазара за недвижими имоти с достъп на гражданите до жилища на достъпни цени.

Увеличението на краткосрочните лизингови договори през последните години, главно в големите градове и туристическите острови, доведе до повишаване на наемите и натиск върху наличността на жилища. С новите мерки AADE се опитва да възстанови баланса.

Собственици, които са декларирали имотите си нямат причина за безпокойство. За нарушителите обаче глобите са послание, че нарушенията вече не се толерират.

Пазарът на Airbnb в Гърция остава динамичен, като хиляди туристи избират страната за туризъм. Прилагането на правилата обаче показва, че бъдещето на индустрията ще бъде по-регулирано и справедливо както за наемодателите, така и за наемателите.

AADE планира да засили допълнително методите за мониторинг, с автоматизирани кръстосани проверки и сътрудничество със самите платформи. В същото време се насърчават институционални интервенции, които ясно ще определят оперативния статус на краткосрочните договори за наем в Гърция.

Независимият орган за публични приходи (AADE) публикува актуализирано ръководство, за да изясни новата данъчна рамка относно краткосрочните наеми на имоти в стил Airbnb, като предостави конкретни инструкции на собствениците и управителите.

Краткосрочният наем се определя като наемане или преотдаване под наем на имот за период до 59 дни, при условие че имотът е обзаведен без други услуги освен спално бельо. Няма значение дали споразумението е сключено чрез платформа или директно. Лимитът от 59 дни се прилага за всеки наем поотделно. Ако бъде превишен, той се счита за дългосрочен и се изисква декларация за наеа. Също така, ако се предоставят допълнителни услуги, имотът се счита за туристическо настаняване и изисква започване на бизнес дейност.

Краткосрочните договори за наем са освободени от ДДС, когато се отнасят до два имота от физическо лице. Ако се отнасят до три или повече имота или е юридическо лице, тогава те подлежат на 13% ДДС за всички имоти. За да се определи броят на имотите, се взема предвид броят на разрешенията за доходи от наем с изключение на случаите, когато имотът е деклариран като две помещения.

Относно чужденците, собственици на имоти е необходимо да получат гръцки данъчен номер за прехвърляне и спазване на данъчното законодателство (ENFIA, декларации за доходи от наем).

В случай на прекратяване на договор за наем, за който вече е подадена декларация за краткосрочно пребиваване, се изисква декларация за промяна на статута, независимо дали е платена сума за прекратяване или не. Ако не е подадена първоначална декларация, тя се подава до 20-то число на следващия месец само ако възникне задължение за плащане.