Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за премиер

Френският президент Еманюел Макрон назначи повторно Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от агенциите и БТА.

В петък вечер изтече крайният срок, който френският лидер сам бе обявил за избор на нов министър-председател, без да съобщи името на нов кандидат за поста.

Льокорню подаде оставка като премиер само преди дни. Макрон се надява, че лоялният към него Льокорню ще успее да събере достатъчно подкрепа в силно фрагментирания парламент, за да прокара бюджета за догодина, отбелязват агенциите.

С повторното назначаване на една и съща фигура за премиер 47-годишният президент рискува да предизвика силно недоволство от страна на политическите си съперници, които смятат, че най-добрият начин Франция да излезе от най-дълбоката си политическа криза от десетилетия е или Макрон да предизвика предсрочни избори, или да подаде оставка.

Най-непосредствената задача на Льокорню ще бъде до края на деня в понеделник да внесе проектобюджет в парламента.

"Приемам – от чувство за дълг – задачата, поверена ми от президента на Републиката, да направя всичко възможно, за да може до края на годината Франция да има бюджет и да решим проблемите от ежедневието, които вълнуват нашите сънародници", написа Льокорню в Екс. "Трябва да сложим край на тази политическа криза, която буди раздразнение сред френския народ и на тази неустойчивост, която накърнява образа и интересите на Франция."