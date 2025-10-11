ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опасност от цунами след 7,8 по Рихтер край най-южната точка на Латинска Америка

Цунами Снимка: pixabay

Опасност от цунами бе обявена след трус със сила 7,8 в протока Дрейк, морски участък, намиращ се между най-южната точка на Латинска Америка и Антарктида, съобщи Тихоокеанският център за предупреждения за цунами, цитиран от Ройтерс и БТА.

Земетресението е било на дълбочина от 10 км, по данни на Геофизичния институт на САЩ.

Чилийската морска адниминистрация SHOA издаде предупреждение за цунами като предпазна мярка за антарктическите райони на Чили, а властите призоваха хората да напуснат плажовете.

