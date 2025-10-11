ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът тази година ще дой...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21478532 www.24chasa.bg

19 в неизвестност след взрива в завод в САЩ (Видео)

2528
Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс" Кадър: Екс/clashreport

Деветнайсет души са в неизвестност след експлозията в предприятие за взривни вещества в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите и БТА. 

"Към този час можем да потвърдим, че издирваме 19 души", посочи пред журналисти шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис.

Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс", разположен на около 80 км от Нешвил, столицата на щата Тенеси.

В петък властите съобщиха за загинали, но не уточниха точната бройка. Вторични експлозии са забавили спасителната акция. 

Местни твърдят, че експлозията е чута и усетена на километри от завода. Все още не е ясно какво е причинило взрива и разследването продължава. 

Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс" Кадър: Екс/clashreport

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници