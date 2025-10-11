19 в неизвестност след взрива в завод в САЩ (Видео)

Деветнайсет души са в неизвестност след експлозията в предприятие за взривни вещества в южната част на САЩ, съобщиха местните власти, цитирани от агенциите и БТА.
"Към този час можем да потвърдим, че издирваме 19 души", посочи пред журналисти шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис.
Взривът разруши вчера завод на компанията "Акюрат Енерджетик Системс", разположен на около 80 км от Нешвил, столицата на щата Тенеси.
В петък властите съобщиха за загинали, но не уточниха точната бройка. Вторични експлозии са забавили спасителната акция.
Местни твърдят, че експлозията е чута и усетена на километри от завода. Все още не е ясно какво е причинило взрива и разследването продължава.
Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee.— Clash Report (@clashreport) October 10, 2025
The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing.
Several deaths and injuries have been confirmed.
AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru
🚨 BREAKING: Massive explosion rocks military explosives facility in Tennessee — multiple people missing, casualties feared.— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) October 10, 2025
Location: West McEwen, Humphreys County — ~56 miles southwest of Nashville
Facility: Accurate Energetic Systems, produces high-grade explosives &… pic.twitter.com/RGMErmbfMu