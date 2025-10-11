Трус от 5,8 по Рихтер край Камчатка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 5,8 бе регистрирано днес близо до източния бряг на полуостров Камчатка в руския Далечен изток, предаде Ройтерс, като се позова на германския Изследователкки център за геофизични науки (GFZ).

Трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът, цитиран от БТА.

Миналия месец губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов каза, че от 30 юли насам в региона са регистрирани около 2000 земетресения.

Това лято на полуострова имаше сериозна сеизмична активност. През юли имаше мощен трус от 8,8 по Рихтер, последван от над 50 вторични труса. След земетресението вулканът Ключевска Сопка изригна.

На 15 август на полуострова беше регистриран трус от 6 по Рихтер, а през септември също имаше два труса над 6.