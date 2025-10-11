ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът тази година ще дой...

Най-малко 7 са вече жертвите след земетресенията във Филипините

Хората са изпаднали в паника след труса. Снимка: Ройтерс

Най-малко 7 вече са жертвите на вчерашните две земетресения в южната част на Филипините, като над 300 души са ранени, предаде ДПА, като се позова на изявления от днес на националната агенция за бедствени ситуации и на представители на местните власти.

Повече от 200 000 души са потърпевши от трусовете с магнитуд 7,4 и 6,8, които разлюляха района на град Манай, в провинция Давао Ориентал, на близо 1000 километра южно от столицата Манила. Земетресенията бяха регистрирани в рамките на близо 10 часа вчера, предава БТА. 

Националната агенция за бедствени ситуации обяви, че трима души са загинали в град Мати, като сред тях има жена, премазана от срутила се стена в дома ѝ. Обявена бе смъртта и на двама миньори в Пантукан.

Травмите на повечето ранени са от отломки. От друга страна, мнозина са имали учестено дишане и са припаднали - сред тях е имало ученици, които са били в час по време на първото земетресение в 9:43 ч. сутринта местно време (04:43 ч. бълг. вр.). Вторият трус e регистриран в 19:12 ч. (14:12 ч. бълг. вр.).

Филипинският институт по вулканология и сеизмология издаде след трусовете предупреждение за цунами, което по-късно бе отменено.

