Русия свалила 42 украински дрона тази нощ

1412
Русия е свалила 42 украински дрона.

Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 42 украински дрона през изминалата нощ, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

Безпилотните летателни апарати са били свалени над 6 региона, уточнява ведомството.

"В течение на изминалата нощ - от 23:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 10 октомври до 7:00 ч. на 11 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 42 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 19 над територията на Волгоградска област, 15 - над Ростовска област, 3 - над Уляновска област, по 2 над Воронежка област и над република Башкортостан и един над територията на Саратовска област", се казва в съобщението на руското Министерство на отбраната, предава БТА. 

