ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Денков: Има опит Благомир Коцев да бъде см...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21478939 www.24chasa.bg

Австрийски машинист на влак беше обвинен в сексуално насилие над момчета

1536
Австрийски машинист на влак беше обвинен в сексуално насилие над момчета СНИМКА: Pixabay

Австрийски машинист на влак беше обвинен, че в продължение на години е примамвал момчета в кабината си и е извършвал сексуално насилие над тях, съобщи австрийската телевизия ОРФ, цитирана от БТА. 

Една от жертвите е подала жалба в началото на годината. Последвали са жалби от 19 възможни жертви. Престъпленията са извършвани от 2003 г. досега.

Полицията и прокуратурата са потвърдили пред новинарската агенция АПА, че разследването е в ход. Поради деликатния характер на случая и по искане на адвокатите на жертвите не са съобщени подробности.

Всички жертви са момчета. Не е известно колко от тях са били непълнолетни по време на деянията.

Според OРФ машинистът е влизал в контакт с момчетата чрез социалните мрежи. Последният известен засега случай е отпреди няколко години.

От Австрийските железници е получена информация, че е започнала процедура по уволнението на машиниста.

Австрийски машинист на влак беше обвинен в сексуално насилие над момчета СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници