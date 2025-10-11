Ливанският президент осъди израелските удари тази нощ, които взеха жертва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанският президент Жозеф Аун осъди днес среднощни израелски удари срещу "граждански обекти", в Южен Ливан, които според здравното министерство на страната са взели една жертва и при които бяха ранени седем души, предаде Франс прес и БТА.

"За пореден път Южен Ливан става мишена на ужасяващата израелска агресия срещу граждански обекти. Без оправдание или претекст. Но сериозността на тази най-прясна проява на агресия се крие във факта, че тя идва след споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа", каза той.

Ливански медии съобщиха, че израелски военни самолети са извършили 10 нападения, насочени към паркове с булдозери и багери.

Израелската армия потвърди атаките, заявявайки, че е "поразила терористичната инфраструктура" на ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан.

"Наличието на тази техника и дейностите на "Хизбула" в този район представляват нарушение на споразуменията, постигнати между Израел и Ливан", отбелязаха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).