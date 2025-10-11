Първият суперкомпютър в Гърция ще бъде инсталиран в университета в град Козани

Първият оптимизиран за изкуствен интелект суперкомпютър в Гърция ще бъде инсталиран в изграждащия се Зелен център за данни (Green Data Center) на Университета на Западна Македония в град Козани, съобщи АНА-МПА, предава БТА.

Проектът на стойност 30 млн. евро ще постави гръцката област Западна Македония на европейската карта на изкуствения интелект и суперкомпютрите, се казва в информацията.

Новият суперкомпютър, който е единствен в Гърция със специализация в изкуствения интелект, е в рамките на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) – инициатива за развитието на суперкомпютри в цяла Европа. Реализирането на проекта се координира от Националната мрежа за технологична и изследователска инфраструктура към гръцкото Министерство на цифровото управление в сътрудничество с Университета на Западна Македония и във взаимодействие с гръцкия суперкомпютър „Дедалос" и фабриката за изкуствен интелект „Фарос", които са двата основни стълба на националната екосистема в областта на суперкомпютрите и изкуствения интелект.

Проектът е финансиран с национални средства с подкрепата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите и на област Централна Македония.

Новият суперкомпютър ще допринесе за изграждането на цялостна технологична екостистема, която ще свързва суперкомпютри, центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, ще укрепи иновациите и ще даде силен тласък на местната икономика.