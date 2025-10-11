КМГ: Ли Цян се срещна с Ким Чен-ун

Китайският премиер Ли Цян се срещна в Пхенян с Ким Чен-ун, генерален секретар на Корейската трудова партия и член на Държавния съвет.

Ли Цян горещо поздрави корейския лидер за 80-годишнината от основаването на Корейската трудова партия. Ли Цян допълни, че запазването, укрепването и развитието на традиционните отношения на приятелство и сътрудничество между Китай и Северна Корея е неизменна политика на ККП и китайското правителство. Китай е готов да засили обмена на високо равнище и стратегическите връзки с КНДР, да задълбочи практическото сътрудничество, както и тясното многостранно взаимодействие и да съдейства за постоянното развитие на двустранните отношения. Ким Чен-ун помоли Ли Цян да предаде искрените си поздрави на генералния секретар Си Дзинпин, изразявайки готовността на Северна Корея да поддържа тесни контакти на високо равнище с Китай, да развива двустранно и многостранно сътрудничество и да съдейства за развитието на съответните им социалистически начинания.

На 9 и 10 октомври в Пхенян се проведоха тържества по случай 80-годишнината от основаването на Корейската трудова партия. Ли Цян присъства на тържеството и гледа мащабни групови упражнения, литературни и художествени представления и военни паради.