Джефри Сакс: Европа загуби стратегическата си автономия

Джефри Сакс е професор по икономика и директор на Центъра за устойчиво развитие на Колумбийския университет. Той е бил специален съветник на генералния секретар на ООН три пъти подред. Проф. Сакс отдавна се занимава с въпросите на устойчивото развитие, глобалното намаляване на бедността и икономическия растеж. Преди няколко дни в интервю за КМГ Сакс заяви, че инициативата „Един пояс, един път" е забележителна и уникална, защото този вид взаимосвързаност може да донесе големи ползи. Професорът уточни, че е голям фен на китайската инициатива.

Що се отнася до ролята на Европа в световната икономика и търговия, Сакс каза, че там няма недостиг на изтъкнати учени и водещи университети, но има „недостатъчно присъствие" в някои ключови области. Първоначално в Европа се появиха много големи компании, но тези компании бяха контролирани от Съединените щати и бяха включени в индустриалната екосистема на САЩ и дори водещите световни производители на усъвършенствани полупроводници не са изключение. Европа загуби стратегическата си автономия и 27-те държави-членки на Европейския съюз са сериозно разединени. Европа трябва да се обедини, за да промени ситуацията към по-добро. Всъщност населението на Европа е 450 милиона, а общата икономика е 20 трилиона щатски долара. Ако Европа успее да се обедини, тя ще се превърне във важна международна сила.