263 000 китайски двойки се възползваха от опростения брачен регистър

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Над 263 000 китайски двойки са се възползвали от опростените правила за регистриране на браковете в страната, откакто влязоха в сила на 10 май тази година, съобщи Министерството на гражданските въпроси.

Новите правила позволяват на двойките в страната да регистрират брака си във всяка отговаряща на условията служба по вписванията в цялата страна, независимо от мястото на регистрация на домакинството.

Освен това сега двойките трябва само да представят своите лични карти, за да се регистрират, премахвайки се дългогодишното изискване за регистрация по местожителство.

Министърът на гражданските въпроси Лу Джъюан заяви на пресконференция, че реформата на брачните обичаи в Китай продължава да се задълбочава, като по-здравословната тенденция се оформя с по-бързи темпове.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

