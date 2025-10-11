ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хонконг с 5 университета в световния топ 100

КМГ

960
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Хонконг продължават да заемат челни места в британската Световна класация на университетите за 2026 г. Пет висши учебни заведения от Хонконг са класирани в световния топ 100.

Според класацията Хонконгският университет се е изкачил с две места до 33-то място в световен мащаб, Китайският университет в Хонконг се е изкачил с три места до 41-во място, хонконгският Университет за наука и технологии е скочил с осем места до 58-о място, Градският университет в Хонконг се е изкачил с три места до 75-о място, а Политехническият университет в Хонконг се е изкачил с едно място до 83-то място.

Говорител на образователното бюро на правителството на Специалния административен район Хонконг заяви, че окуражаващите резултати напълно признават постиженията на сектора на средното образование в Хонконг в преследването и стремежа към върхови постижения. Резултатите послужиха и като свидетелство за значителния напредък на правителството в развитието на Хонконг в международен център за висше образование.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

