На 10 октомври в Пекин се проведе семинар, посветен на 100-годишнината на Музея на Забранения град.

На него бе посочено, че Забраненият град е не само уникален исторически обект, но един от най-значимите символи на китайската цивилизация. Стоте години на неговото съществуване съвпадат с периода на възраждането на Китай, представляват непреходно постижение на китайската и на човешката култура като цяло.

Участниците в дискусията изразиха мнение, че опазването и предаването на културното наследство е историческа отговорност, както и че Забраненият дворец трябва да се превърне в образец за неговата защита.