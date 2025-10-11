ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естонският външен министър: Русия ще продължи с пр...

В Пекин се проведе семинар, посветен на 100-годишнината на Музея на Забранения град

КМГ

1212
Снимка: Китайска медийна група

На 10 октомври в Пекин се проведе семинар, посветен на 100-годишнината на Музея на Забранения град.

На него бе посочено, че Забраненият град е не само уникален исторически обект, но един от най-значимите символи на китайската цивилизация. Стоте години на неговото съществуване съвпадат с периода на възраждането на Китай, представляват непреходно постижение на китайската и на човешката култура като цяло.

Участниците в дискусията изразиха мнение, че опазването и предаването на културното наследство е историческа отговорност, както и че Забраненият дворец трябва да се превърне в образец за неговата защита.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

