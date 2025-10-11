Семейство от САЩ намери римска надгробна плоча в двора си

Артефактът изчезнал от италиански музей преди години

Семейство от Ню Орлиънс, САЩ, намира при разчистване на задния двор на къщата мистериозна мраморна плоча, на която е изписано на латински „духовете на мъртвите", съобщава Асошиейтед прес.

„Фактът, че надписът бе на латински, наистина ни накара да се замислим. Когато видиш нещо такова, си казваш: „Добре, това не е нещо обичайно", коментира Даниела Санторо, антрополог от университета в Тулейн.

Заинтригувана и леко разтревожена, Санторо се обръща към своята колежка, археолога Сюзан Лусния, която бързо установява, че плочата е 1900-годишен надгробен камък на римски моряк на име Секст Конгениус Верус.

По-нататъшни разследвания на Лусния показват, че плочата е изчезнала от италиански музей преди десетилетия, предава БТА.

Секст Конгениус Верус е починал на 42-годишна възраст от неизвестни причини, след като е служил повече от две десетилетия в имперския флот на кораб, кръстен на римския бог на медицината Асклепий. Надгробната плоча нарича моряка „заслужил" и е поръчана от двама души, описани като негови „наследници", които вероятно са били негови съратници, тъй като по това време римските военни не са могли да сключват брак, пояснява Лусния.

Мраморната плоча е била в древно гробище с около 20 гроба на военни, открито през 1860-те години в Северозападна Италия, на около 48 километра от Рим. Текстът й е бил записан през 1910 г. и включен в каталог с латински надписи, в който се отбелязва, че местонахождението на плочата е неизвестно.

По-късно плочата е документирана в Националния археологически музей в град Чивитавекия преди Втората световна война. Но музеят е бил „доста разрушен" по време на Втората световна война и са били необходими няколко десетилетия, за да бъде възстановен, разказва Лусния. Служителите на музея потвърдили, че плочата е изчезнала от десетилетия. Записаните й размери – 0,09 квадратни метра и 2,5 сантиметра дебелина – съвпадали с размерите на плочата, намерена в Ню Орлиънс.

В момента ФБР води преговори с италианските власти за репатрирането на плочата. Последният обрат в историята подсказва как плочата е стигнала до Ню Орлиънс.

Когато тази седмица в медиите започнаха да се появяват съобщения за находката, Ерин Скот О'Брайън разказва, че бившият й съпруг й се обадил и й казал да гледа новините. Тя веднага разпознала парчето мрамор, което винаги е смятала за „страхотно произведение на изкуството". Те го използвали като декорация в градината, а след това го забравили, преди да продадат къщата на Санторо през 2018 г.

„Никой от нас не знаеше какво е", каза О'Брайън. Тя добави, че е получила плочата от своите баба и дядо – италианка и роден в Ню Орлиънс мъж, който е бил на служба в Италия по време на Втората световна война.

Вероятно никой не би бил по-развълнуван от повторното откриване на плочата от самия Секст. Надгробните паметници са били важни в римската култура за запазване на наследството, дори и на обикновените граждани, каза Лусния.

„Сега се говори много за Секст Конгениус Верус", обобщава Лусния. „Ако има задгробен живот и той е там и знае за това, той е много щастлив, защото това е, което иска един римлянин – да бъде запомнен завинаги."