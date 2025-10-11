Испания обяви червен код заради бурята Алис (Видео)

Югоизточна Испания под червен код за опасно време заради проливни дъждове. Те са причинени от бурята Алис.
Полетите на летищата във Валенсия, Аликанте и град Мурсия са забавени, има и евакуирани хора.
Обилните валежи вече предизвикаха наводнения.
На места домове и улици бяха потопени, а спешните екипи спасяваха бедстващи хора от колите им.
Очаква се лошото време да продължи в следващите няколко дни, съобщи bTV.
09.10.2025#Spain— Climate Review (@ClimateRe50366) October 9, 2025
Hurricane Dana Alice passed through the eastern Iberian and Balearic Islands. Accumulations exceeded 100 liters per square meter. Flooding occurred in several cities in Alicante,Murcia, and Cartagena. In one hour, 91 liters fell in Relyeu,and 72 liters in Orxet. pic.twitter.com/Loxz1i1lmZ
The rain in Spain will turn heavy and thundery later this week 🌧️@AEMET_Esp have named Storm Alice, which will impact eastern regions of the country from Thursday pic.twitter.com/SwCWzISazv— Met Office (@metoffice) October 7, 2025
💦 Inondations en Espagne— Météocity (@Meteocity_Actus) October 10, 2025
La dépression « Alice », une DANA particulièrement active, a déversé jusqu’à 241 mm de pluie en 24h à Almoradí, dans la région d’Alicante.
🔴 Alerte rouge déclenchée par l’AEMET
Photo : Redes sociales#inondations #alicante #Espagne pic.twitter.com/R5B2MQmHy2