Испания обяви червен код заради бурята Алис (Видео)

2832
Наводнения в Испания Снимка: Екс/Météocity

Югоизточна Испания под червен код за опасно време заради проливни дъждове. Те са причинени от бурята Алис.

Полетите на летищата във Валенсия, Аликанте и град Мурсия са забавени, има и евакуирани хора.

Обилните валежи вече предизвикаха наводнения.

На места домове и улици бяха потопени, а спешните екипи спасяваха бедстващи хора от колите им.

Очаква се лошото време да продължи в следващите няколко дни, съобщи bTV.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наводнения в Испания Снимка: Екс/Météocity

