240 000 домакинства в Одеска област останали без ток след руската атака през нощта

Електроснабдяването на 240 000 домакинства в украинската Одеска област е възстановено, след като бе прекъснато от нощната масирана руска атака срещу южния регион на страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, предава БТА.

Русия нападна Украйна тази нощ със 78 дрона, обявиха украинските военновъздушни сили. 54 от тях са били свалени или са се разбили, но над 20 дрона са нанесли удари на шест места, уточни украинската армия.

Одеса и районът около нея бяха атакувани тази нощ в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море. В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град остана без ток.

Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер информира в приложението "Телеграм" че руските сили са атакували енергийната и гражданската инфраструктура на Одеска област. Пострадала е жена на 47 г., добави той.

В Одеса щети са нанесени на енергийни съоръжения, на 25-етажна жилищна сграда, на две частни къщи, както и на триетажна сграда на хотелски комплекс, съобщават от кметството на сайта си.

Същевременно двама служители на енергийна компания бяха убити при руско нападение с дронове в Черниговска област, в Северна Украйна, съобщиха от службата за гражданска защита днес, цитирани от ДПА. Руските безпилотни летателни апарати са поразили коли на фирмата в района на Семенивка (Семьоновка на руски език), близо до границата с Русия. Четирима служители на енергийната компания са пострадали при тази атака.

Руските сили взеха на прицел с безпилотни летателни апарати енергийни съоръжения и в централния Нижински район на Черниговска област, причинявайки пожар, който е бил своевременно потушен.

"Независимо от постоянната опасност от обстрел спасителните екипи в Черниговска област продължават да работят с ускорени темпове, за да окажат помощ на пострадалите и да се справят с последиците от руските нападения", казаха от службата за гражданска защита, цитирани от ДПА.