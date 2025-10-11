Хари и Меган с призив към родителите срещу агресивни социални медии

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл призоваха родителите да се противопоставят на социалните медии, които според тях примамват децата с агресивни алгоритми, предназначени да експлоатират данните им в условията на „експлозия на нерегулирана изкуствена интелигентност", пише Асошиейтед прес.

„Както много родители, ние постоянно мислим как да се възползваме от предимствата на технологиите, но и да се предпазим от опасностите им", заяви Меган в Spring Studios в Манхатън на събитие, на което двойката беше обявена за хуманитаристи на годината от неправителствената организация Project Healthy Minds.

Херцогът и херцогинята на Съсекс цитираха проучване на ParentsTogether. Сътрудниците на групата за защита на правата, представящи се за деца, съобщиха, че са преживели вредно взаимодействие на всеки пет минути, прекарани с чатбот с изкуствен интелект в приложението Character.AI.

„Това не беше съдържание, създадено от трета страна. Това бяха собствените чатботи на компаниите, работещи за напредъка на собствените им извратени вътрешни политики", каза принц Хари. „Но ето какво ни дава надежда: тези семейства не са сами в тази ситуация."

По време на годишната гала на Project Healthy Minds Хари и Меган обявиха, че мрежата Parents Network на тяхната фондация „Арчуел" ще обедини сили с ParentsTogether.

Изпълнителният директор на ParentsTogether Айлен Ареяза описа усилията им като „борба на Давид срещу Голиат".

„Ние се изправяме срещу тези мултимилиардни компании, които активно се опитват да пристрастят децата ни", каза Ареяза на събитието по повод Световния ден на психичното здраве, организирано от Project Healthy Minds. „И затова ние наистина се опитваме да премахнем стигмата на срама и вината, които родителите могат да изпитват."

Херцогът и херцогинята превърнаха психичното здраве на младежта в основен елемент от своята филантропична дейност, след като през 2020 г. създадоха фондация „Арчуел" при оттеглянето си от кралските задължения. Чрез своята общност от семейства, които са преживели онлайн вреди, и подкрепата за младежки организации, които формират отговорна технология, неправителствената организация работи за повишаване на безопасността в дигиталната среда.

Усилията им постепенно се разшириха, за да не се подчертават само вредите от социалните медии, но и да се изтъкват характеристиките на платформите, които според тях усилват вредното съдържание.

На панел по време на фестивала за Световния ден на психичното здраве, представен от фондация „Арчуел", младите хора описаха как според тях липсата на регулации ги излага на онлайн алгоритми, готови да се възползват от емоционалните им нужди и трудностите им със саморегулирането.

Една тийнейджърка заяви, че е развила хранително разстройство, след като алгоритъмът на ТикТок е показвал видеоклипове с рецепти за отслабване на нейната страница.

Принц Хари вече е подчертал необходимостта от поемане на отговорност от страна на влиятелните компании в социалните медии. Миналата година той предупреди, че младите хора преживяват „епидемия" от тревожност, депресия и социална изолация, предизвикана от негативни преживявания в интернет.

Според многобройни проучвания, съществуват малко предпазни мерки за намаляване на излагането на децата на неподходящо за възрастта им съдържание, включително порнография и насилие в социалните медии, където те са изложени на кибертормоз и сексуален тормоз.

Проблемът може да се счита и за личен за двойката. Меган е отворена за своите проблеми с психичното здраве, които тя описва като интензивен натиск от страна на кралското семейство и атаки от таблоидите. Личният живот на Хари е бил обект на много репортажи в таблоидите, включително целенасочено подслушване на телефони и наблюдение.