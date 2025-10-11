Льокорню: Новото правителство трябва да отразява реалността в парламента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Следващото правителство на Франция ще трябва да отразява реалния състав на Националното събрание (долната камара на френския парламент), каза днес премиерът Себастиан Льокорню след повторното му назначаване на поста, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаме нужда от правителство, което да отразява реалността в парламента, но не е заложник на партийни интереси", заяви Льокорню пред журналисти след посещение в полицейско управление в едно от южните предградия на Париж.

Попитан за евентуалното спиране на пенсионната реформа във Франция, Льокорню отговори, че "всички дебати са възможни, стига да са реалистични".