Евакуираха с хеликоптер жена, пострадала на върха на Триумфалната арка в Париж

Триумфалната арка в Париж

Парижки пожарникари евакуираха с хеликоптер жена, която е пострадала на върха на Триумфалната арка в Париж, предаде Бе Еф Ем Те Ве и БТА. 

Операцията е била извършена вчера вечерта. Жената паднала, докато се намирала във вътрешността на монумента и било невъзможно да бъде изведена оттам по стълбите. Така се наложила зрелищна операция по евакуация с хеликоптер, който се приближил до Триумфалната арка.

Повече подробности не се съобщават за инцидента, при който е пострадала жената. Става ясно само, че тя е била на около 70 години.

Триумфалната арка в Париж

