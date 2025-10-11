ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откритият храм на непобедимото слънце на Перперико...

Най-малко 60 жертви при атака срещу бежански център в Судан

От април 2023 г. Судан бива опустошаван от гражданска война.

Атака срещу бежански център, където са настанени разселени лица, отне живота на най-малко 60 души днес в Ел Фашер, обсаден град в провинция Западен Дарфур в Судан, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на местна неправителствена организация.

Според организацията "Координация на комитетите на съпротивата", която организира и координира помощите за пострадалите в конфликта в Судан и документира случаите на издевателства,  военни от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) са извършили две атаки с дронове и са изстреляли осем снаряда срещу бежанския център "Дар ал Аркам", разположен в местен университет. допълва БТА.

 

