Откритият храм на непобедимото слънце на Перперико...

Партенонът в Атина без строителни скелета за първи път от над 15 г.

Акропола Снимка: Уикипедия

Рядък шанс имат посетителите на гръцката столица, защото за първи път от над 15 години могат да видят Партенона - прочутия храм на богинята Атина на Акропола, без строителни скелета, поставени за реставрационните работи по паметника, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Възможността храмът да бъде видят в най-автентичния си вид е само временна, защото скелетата от западната му фасада са свалени, за да бъде подготвено поставянето на нови, по-модерни съоръжения, които ще бъдат по-безопасни, леки и дискретни. Очаква се това да се случи през следващия месец, съобщава БТА.

Трайното отстраняване на външното скеле се очаква да стане в началото на 2026 г., когато трябва да завърши реставрацията на западния фронтон на храма. След това строителни конструкции би трябвало да има само от вътрешната страна, което ще позволи храмът да бъде трайно наблюдаван в целия му блясък и достолепие.

Акропола

