Откритият храм на непобедимото слънце на Перперико...

Украински дронове поразили руска рафинерия в Башкортостан

Военен дрон Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Украински безпилотни летателни апарати са поразили руската нефтопреработвателна рафинерия "Башнефт" в град Уфа, столица на руската република Башкортостан, причинявайки експлозии и пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на източник от Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

"Това е третият удар на ССУ дълбоко в територията на Башкортостан през последния месец - на 1400 километра от Украйна. Такива удари показват, че няма безопасни места дълбоко в тила на Руската федерация", заяви източникът от ССУ, съобщава БТА. 

 

Военен дрон

