Хиляди на протест във Варшава срещу незаконната имиграция

Хиляди поляци участваха в демонстрация днес във Варшава срещу незаконната имиграция и европейската миграционна политика, предаде Франс прес.

Демонстрацията беше по призива на консервативната опозиционна партия „Право и справедливост“, която подкрепя президента Карол Навроцки. Демонстрантите, дошли от цяла Полша, се събраха на централния площад в Стария град на Варшава въпреки упорития дъжд, съобщава БТА.

През лятото Навроцки положи клетва и така проевропейското правителство на Доналд Туск сега ще трябва да съжителства с него. Двамата лидери имат разногласия относно дипломацията, подкрепата за Украйна, миграционната политика или реформите, подети по времето на управлението на „Право и справедливост“ и смятани за нелиберални от Брюксел.

Навроцки и „Право и справедливост“ критикуват европейския миграционен пакт, приет миналата година и предвиждащ пренастаняване на десетки хиляди мигранти от страни от ЕС, които са на първа линия на миграционните потоци, към други страни, които са приканени да проявят солидарност.

Навроцки адресира критично писмо до председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което смята, че неговата страна, в която има около един милион украински бежанци, вече е дала своя принос.

"Смазващо мнозинство от поляците, с всякакви политически нагласи, се противопоставят на принудителното пренастаняване на мигранти в Полша. Няма да се съглася на прилагането на пакта за миграцията и убежището в Полша“, казва Навроцки.

Това писмо беше приветствано от унгарския премиер Виктор Орбан, който е противник на изпращането на каквато и да е военна помощ за Украйна и е в открит конфликт с Брюксел по въпроса за правовата държава.

"Нека Европа да се размърда. Президентът Навроцки отказва да приложи в Полша миграционния пакт. Ние също отказваме. Ако трети се присъедини към нас, това ще бъде вече бунт“, каза Орбан в „Екс“.

Полският премиер Доналд Туск обаче припомни, че Полша е издала рекорден брой разрешения за пребиваване в страната именно при правителствата, ръководени от „Право и справедливост“ от 2015 г. до 2023 г. Той упрекна партията в непоследователност.

Според данни на Евростат Полша е издала 6 милиона разрешителни за пребиваване между 2015 г. и 2023 г. За сравнение Германия е издала 4,3 милиона, а Франция - 2,4 милиона през този период.

Туск уверява, че Полша няма да бъде засегната от предвидените в миграционния пакт пренастанявания на мигранти.

На 15 октомври ЕК би трябвало да представи плановете си в тази насока.