Зеленски обсъдил с Тръмп въпросите за противовъздушната отбрана

Тръмп и Зеленски при един от разговорите си КАДЪР: АРХИВ

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел "позитивен и продуктивен" телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на украинския лидер в "Екс". 

"Обсъдихме възможности за укрепване на противовъздушната ни отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", написа Зеленски в социалната платформа, съобщи БТА.

