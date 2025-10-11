Египет и САЩ координират провеждането на среща на върха за Газа

Египетският външен министър Бадр Абделати и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона вчера предстоящата среща на върха за ивицата Газа в курортния град Шарм ел Шейх в Египет, която ще бъде съпредседателствана от президентите на двете държави Абдел Фатах ас Сиси и Доналд Тръмп, съобщи Министерството на външните работи и имиграцията в Кайро.

В изявление на министерството, публикувано на официалната му страница във фейсбук, се казва, че двамата първи дипломати са разговаряли относно програмата на форума, очакваното международно участие и следващите стъпки за изпълнението на споразумението за примирие между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи БТА.

Спирането на огъня, договорено с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ, влезе в сила вчера след продължили дни наред усилени преговори в Шарм ел Шейх.

Американският новинарски сайт "Аксиос" съобщи, че египетските власти за поканили за участие в срещата ръководителите или външните министри на САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия. Форумът се очаква да се проведе в понеделник или вторник следващата седмица.

Израелската армия се изтегли от по-голямата част на град Газа и южния град Хан Юнис. Военни части остават в голяма част от граничещия с Египет град Рафах, градовете в най-северните части на палестинския анклав и буферната зона по границата с Израел.

Като част от първата фаза на споразумението "Хамас" трябва да освободи двадесетте живи заложници в рамките на 72 часа след изтеглянето на Израел. В замяна Тел Авив ще освободи около две хиляди палестинци, включително изтърпяващи присъди в затвори и задържани по време на конфликта.

Преговорите по следващата фаза от споразумението се очаква да започнат след изпълнението на тези условия.