Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за рака на простатата

Бившият американски президент Джо Байдън преминава през нова фаза на лечение за агресивна форма на рак, която му беше диагностицирана през май, съобщи NBC News в събота, като цитира говорител на Байдън.
„Като част от плана за лечение на рак на простатата, президентът Байдън в момента преминава през лъчетерапия и хормонално лечение", съобщи говорителя на бившия президент.
Лъчелечението се очаква да продължи пет седмици и бележи нов етап в неговото лечение, съобщи източник, запознат с въпроса. Той вече приема хормонални лекарства под формата на хапчета.
Миналия месец 82-годишният Байдън претърпя и лечение за рак на кожата, известно като операция на Моос. По това време при публичните си изяви той носеше голяма превръзка на челото.
След процедурата лекарят му написа в служебна бележка, че „цялата ракова тъкан е успешно отстранена" и „не се налага допълнително лечение".
През май бившият президент обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, който вече е метастазирал в костите му.
Тогава неговият офис съобщи, че той проучва няколко варианта за лечение, за да се гарантира „ефективно справяне" с болестта.