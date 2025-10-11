ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естонският външен министър: Русия ще продължи с пр...

Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за рака на простатата

1836
Джо Байдън Кадър: Екс/ @POTUS

Бившият американски президент Джо Байдън преминава през нова фаза на лечение за агресивна форма на рак, която му беше диагностицирана през май, съобщи NBC News в събота, като цитира говорител на Байдън.

„Като част от плана за лечение на рак на простатата, президентът Байдън в момента преминава през лъчетерапия и хормонално лечение", съобщи говорителя на бившия президент.

Лъчелечението се очаква да продължи пет седмици и бележи нов етап в неговото лечение, съобщи източник, запознат с въпроса. Той вече приема хормонални лекарства под формата на хапчета.

Миналия месец 82-годишният Байдън претърпя и лечение за рак на кожата, известно като операция на Моос. По това време при публичните си изяви той носеше голяма превръзка на челото.

След процедурата лекарят му написа в служебна бележка, че „цялата ракова тъкан е успешно отстранена" и „не се налага допълнително лечение".

През май бившият президент обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, който вече е метастазирал в костите му.

Тогава неговият офис съобщи, че той проучва няколко варианта за лечение, за да се гарантира „ефективно справяне" с болестта.

