Северна Корея и Виетнам подписаха споразумения за сътрудничество в Пхенян

Северна Корея и Виетнам подписаха споразумения за сътрудничество в областта на отбраната, външните работи и здравеопазването, предаде севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

КЦТА не съобщава повече подробности за споразуменията, предава БТА.

Лидерът на Виетнамската комунистическа партия То Лам оглави делегацията, която тази седмица посети Пхенян, за да присъства на празненствата по случай 80-годишнината от създаването на Корейската трудова партия. Това е първото посещение на виетнамски лидер в Северна Корея от близо 20 години насам.