Местни избори в Косово утре - 2 млн. гласуват за кметове и общински съветници

В условията на вътрешнополитическа криза след парламентарните избори през февруари и на прекъснат стратегически диалог на страната със САЩ в Косово тази неделя ще се проведат местни избори, съобщава БТА.

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната. Тазгодишните местни избори в Косово ще бъдат петите, откакто страната обяви независимост от Сърбия през 2008 г. Първият тур на гласуване е насрочен за 12 октомври, а вторият – за 2 ноември.

Местните избори придобиват и допълнително значение като барометър на политическата стабилност и нагласите на гражданите към политическите сили, отбелязва Международният институт за балкански и близкоизточни изследвания (IFIMES), базиран в Любляна.

След вота през февруари нито

една от партиите не получи мнозинство

от 61 гласа в 120-местния парламент, поради което никой от представените кандидати за председател на парламента не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение "Самоопределение", както и четирима от петимата заместник-председатели (трима от най-големите парламентарно представени партии и един от бошняшката общност в Косово).

След поредно блокиране на работата на парламента петият заместник-председател, който по конституция трябва да е от сръбската общност, беше избран едва вчера, осем месеца след парламентарните избори, с което парламентът официално беше конституиран. Това проправи път на усилията на първата сила на изборите – управляващото ляво Движение „Самоопределение“ (LVV) на премиера Албин Курти – за съставяне на правителство.

Днес косовският президент Вьоса Османи издаде указ, с който упълномощи Курти да сформира правителство, съобщи вестник „Коха диторе“. Той разполага с 15 дни да представи състава на новия кабинет, който трябва да получи 61 гласа подкрепа в парламента. Ако съставът на правителството, предложен от Курти, не получи необходимата подкрепа, Османи трябва да избере втори мандатоносител след консултации с партиите в парламента, който отново разполага с 15 дни. Ако и вторият кабинет не бъде гласуван с мнозинство, страната ще отиде на предсрочни избори.

На 12 септември САЩ обявиха, че

преустановяват стратегическия диалог

с Косово за неопределено време

В публикация на американското посолство се посочва, че прекратяването на стратегическия диалог е поради опасения от действията на правителството в оставка в Прищина, които са увеличили напрежението и нестабилността и са ограничили способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по съвместните приоритети.

Като причина за това те посочиха "последните действия и изявления на министър-председателя в оставка (Албин) Курти", които са поставили "под въпрос напредъка, постиган дълги години", но не дадоха повече подробности.

Предвид обтегнатите отношения със САЩ и политическата криза в страната, която започна да се разблокира едва вчера, местните избори в Косово ще бъдат не само проверка на доверието в настоящите политически сили, но и изпитание за настоящия премиер Албин Курти и неговата партия, която спечели най-много гласове на парламентарния вот през февруари.

След предишните редовни местни избори на 17 октомври 2021 г.,

на 23 април 2023 г. имаше извънредни избори,

ограничени до четири северни общини с предимно сръбско население, припомня IFIMES.

До изборите в общините Звечан, Зубин Поток, Лепосавич и Северна Митровица през 2023 г. се стигна, след като представители на сръбската общност в Косово колективно се оттеглиха от косовските институции през ноември 2022 г. Сръбската общност бойкотира тези избори, като избирателната активност беше под 3,5 процента, в резултат на което албански кандидати заеха кметските постове в общините със сръбско мнозинство.

След бойкотираните от местните сърби избори през април 2023 г. и неуспешния референдум за отстраняването на албанските кметове през 2024 г., в който косовските сърби също не участваха, кметовете на Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица останаха на постовете си.

По информация на "Косова 2.0" и четиримата досегашни кметове ще участват на изборите, за да се преборят за втори мандат.

Най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград, този път реши да участва на изборите и, според косовски медии, се смята за най-вероятен победител в общините, предимно населени със сърби.

В общините със сръбско мнозинство участието на „Сръбска листа“ в управлението може да облекчи местното напрежение, но същевременно повдига въпроси относно интеграцията на тези общности в институционалната рамка на Косово, отбелязва IFIMES.

В последните години косовското правителство предприе редица действия, свързани със Северно Косово и интеграцията на косовските сърби. Това, което косовските власти наричат „разпростиране на суверенитета“ и върховенство на закона в цялата страна, включително на север в Косово, често беше наричано от ЕС и САЩ „едностранни и некоординирани действия“ и критикувано от тях.

Част от „разпростирането на суверенитета“ беше затварянето от косовските власти на определяните като "паралелни" от Прищина институции в Северно Косово.

В Косово има общини, публични компании и предприятия, детски градини, начални и средни училища и обществени университети, които се финансират пряко от правителството на Сърбия и които се намират в градовете и населените места, където живее сръбската общност. Според косовското законодателство тези институции са незаконни, а Прищина ги нарича "паралелни институции".

Вътрешният министър на Косово в оставка Джелял Свечля коментира преди дни тези действия, като каза, че всички паралелни институции "из цялата Република Косово, освен тези в здравеопазването и образованието, вече са затворени". Той подчерта, че всички акции, които косовските власти са предприели в Северно Косово, са в координация с международната общност, въпреки че предизвикаха реакции.

В столицата Прищина досегашният кмет на столицата Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) ще се изправи пред Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който към момента е министър на културата, и Уран Исмаили от дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK).

В бюлетината за кмет на

община Прищина има

общо десет кандидати,

като освен първите трима – кандидати на най-големите партии – в битката за Прищина влизат още кандидатът на десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) е Бека Бериша, на "Алтернатива" (Alternativa) – Меркур Бечири, а кандидатка на лявоцентристката Социалдемократическа партия на Косово (СДПК/PSD) е Беса Шахини.

Други имена в бюлетината са Агим Красничи от "Прищина в твоите ръце" (ПТР – Prishtina në dorën tënde/PDT), Недиме Белегу от партия "Епохата на богинята в Прищина" (Epoka e Hyjneshës në Prishtinë) и независимите кандидати Фатмир Селими и Люлзим Сюля.

Общият брой на имащите

право да гласуват е 2 069 098

От тях 43 993 души са регистрирани да гласуват по пощата от чужбина. Гласуването в чужбина, което започна на 17 септември, продължава днес включително.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово потвърди участието на 93 политически субекта на местните избори, от които 32 партии, 2 коалиции, 32 граждански инициативи и 27 независими кандидати, пише косовският информационен портал "Калдзо". По информация на албанската редакция на Радио Свобода Европа сред тях са 12 сръбски партии и граждански инициативи.

Общият брой на кандидатите, представляващи тези политически субекти, е 5626, като от тях 206 души са кандидати за кметове, а 5420 - за членове на общински съвети, пише "Калдзо". Вотът в неделя ще се проведе в 2625 секции, информират от ЦИК.