Естонският външен министър: Русия ще продължи с провокациите

НАТО реагира на неотдавнашните руски нарушения на въздушното пространство на Естония, но очаква нови неправомерни действия от Москва, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна пред ДПА.

"Аз съм напълно сигурен, че Русия ще продължи с тези провокации. Не става въпрос само за Естония, а за единството на НАТО, както и за изпробване и на нашите способности, и на цялата трансатлантическа общност", каза първият дипломат на балтийската страна на завършилия вчера технологичен форум в Талин, съобщи БТА.

Три руски изтребителя навлязоха във въздушното пространство на Естония, която членува в НАТО и ЕС, и останаха там около 12 минути, припомня ДПА. Тогава естонското правителство поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и консултации със съюзническите държави по силата на член 4 от Договора за НАТО.

Алиансът на свой ред предупреди Русия в изявление да не нарушава в бъдеще въздушните граници, заплашвайки, че в противен случай ще използва сила.

"Мисля, че реагирахме много твърдо", посочи Цакхна. По думите му НАТО показа, че работи добре, прехващайки руските самолети.

"Всичко беше под контрол. Нямаше непосредствена и пряка военна заплаха", добави естонският външен министър.

Дори и след този инцидент алиансът демонстрира политическо единство и решимост, акцентира Цахкна. Той се присъедини към призива на Латвия и Литва мисията на НАТО за наблюдение на въздушното пространство на балтийските държави да прерасне в действителна военна операция.

"Подкрепям тази идея", каза естонският външен министър. Цахкна подчерта, че не е достатъчно да бъде просто сменено името на мисията, а трябва да се подобрят способностите на противовъздушната отбрана.

Правителствата на Латвия и Литва вече изказаха мнение, че балтийската мисия за въздушна охрана на НАТО, започнала през 2004 г., трябва да се трансформира в мисия за противовъздушна отбрана.

Същевременно Цахкна приветства новата, по-твърда политика на германското правителство по отношение на сигурността и положителния ефект от нея сред съюзническите държави.

"Сега виждаме, че новото германско правителство наистина промени европейската динамика", каза първият дипломат на Естония.

Той изтъкна, че доста дълго време прекалено много страни са имали възможността да се крият зад гърба на Германия, но за тях вече няма извинение, след като Берлин увеличи разходите за отбрана.

Цахкна похвали пред ДПА работата на германския канцлер Фридрих Мерц, който зае ясна лидерска позиция, и помощта на Германия за Украйна, постоянно атакувана от Русия.

Естонският външен министър подкрепи и германските усилия да се използват замразените руски активи в ЕС и обърна внимание на промяната в политическата воля в блока.

През май миналата година Естония стана първата европейска държава, която официално прие закон, позволяващ размразяването на руските активи за изплащане на репарации на Украйна, отбелязва ДПА.