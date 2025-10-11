Турският главен прокурор: Престъпленията днес са като инфекция - променят се според условията

"Бих оприличил престъпленията днес на една инфекция, която променя своя характер според условията, в които се намира. Търговията с хора, трафикът на мигранти и наркотици, киберпрестъпленията, прането на пари, престъпленията с криптовалута, тероризмът и финансирането на тероризма са престъпления, които не биха могли да бъдат спрени с усилията само на една държава. Това още повече показва значимостта на срещи като днешната". Това каза в интервю за БНТ Мухсин Шентюрк, главен прокурор при Върховния апелативен съд на Турция.

„Можем да кажем, че в момента тези, които се занимават с трафик на мигранти, използват в максимална степен дигиталните възможности. Ако ние действаме с един ум и разум, при тях се обединяват много умове. Не е лесно да се води борба с организираната престъпност, но трябва да отбележим, че и нашите правораздавателни органи полагат в момента изключителни усилия както в Турция, така и в България. Имаме сътрудничество в тази насока. Турция отбелязва сериозни успехи в борбата с тези престъпления. Бих казал, че това са добре планирани престъпления, които са предмет на предварителен дизайн. Хората, които ги извършват, имат връзки и в други държави. Какво изисква борбата с тях? Нужен е много бърз обмен на информация, разузнаване и при необходимост използване на тайни агенти, за да се достига до ръководителите на тези престъпни групи", казва още турският главен прокурор.

Относно трафика на хора и трафика на наркотици Мухсин Шентюрк обяснява, че те не се изместват един друг, а се подхранват помежду си. "Единият вид осигурява финансиране за другия вид престъпления. Например трафикът на мигранти се използва и за иницииране на трафика на наркотици. Когато се борим с тези престъпления, трябва да се фокусираме върху самата организация. Те никога не се занимават само с един вид престъпление. Те са като занаятчиите, които предлагат голямо разнообразие от стоки и услуги", обяснява той.

„Тук вече има няколко значими момента при ефективната борба с престъпността. Това са бързият обмен на информация, включително разузнавателна, сериозното сътрудничество и интеграцията между правораздаващите органи, както и създаването на работни групи. Трябва да кажем, че това много близко сътрудничество не бива да се води само между държави с общи граници, защото организираните престъпни групи непрекъснато променят дестинациите, които ползват. За тях няма кратък път — за тях има единствено път, който им върши работа, път, чрез който могат да се скрият. Отново изтъквам важността на обмена на информация, включително разузнавателна, на най-високо ниво. Тероризмът е реална заплаха за всички страни, не само в нашия регион, но и в Европа", казва той.

- Всъщност това отнася ли се и до незаконния трафик на оръжие към Близкия Изток и други горещи зони? И България, и Турция имат политика за преодоляване на конфликтите, за намиране на разбирателство, а не за въоръжени конфликти.

Мухсин Шентюрк коментира още и незаконният трафик на оръжие към Близкия Изток и други горещи точки, като споделя следното: „Организираните групи имат широко портфолио. Към него спокойно можем да добавим и трафика на оръжие. Търговията с хора и трафикът на мигранти дори улесняват тази дейност и я засилват. С последните разследвания установяваме, че продавайки наркотици, с придобитите средства организацията започва да финансира трафика на оръжие, след това финансира тероризма. Това са отделни халки от една верига, ако така си ги представим. Тук отново обръщам внимание на значението на споделянето на разузнавателна информация и на изключително близките връзки между държавите на най-високо ниво. Защото, когато спокойствието на дадено място е смутено, никой не може да гарантира, че това няма да се случи другаде утре."

Относно трафика на цигари и на акцизни стоки Мухсин Шентюрк обяснява, че организираната престъпност ощетява доходите на държавата, особено когато става въпрос за незаконен трафик на цигари или петрол. "Организираните престъпни групи се занимават с всичко, което носи печалба. Това е тяхната специалност. Това осигурява тяхното съществуване и те непрекъснато се насочват от един към друг вид престъпления. Може да има десет вида престъпления, които се извършват от една и съща група, така че бих казал, че ние не правим разлика между трафика на хора, на цигари или на други акцизни стоки", коментира той.

Относно антикорупционните действия и къде трябва да се концентрират те, турският главен прокурор казва, че при подобен тип престъпления, извършителите мислят няколко стъпки напред, включително как да покрият следите си, което налага да проникнат в някои държавни институции, да корумпират хора там.

"Важно е да идентифицираме риска и да проследяваме тези хора на ключови места — техните контакти и приятелства както на работното място, така и извън него. Да проследяваме движението по сметките на тези хора. Ако е необходимо, да използваме тайни агенти за разузнавателна дейност. По друг начин не можем да разбием тези мрежи. Важни са и наказанията, които се налагат на извършителите на такъв вид престъпления, както и много строгото наблюдение на средата, в която се движат хора на такива позиции — хора, които биха могли да бъдат обекти на опити за корумпиране", заяви главният прокурор Мухсин Шентюрк.