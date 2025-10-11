Арестуваха българин, обвинен за убийството на бившата си жена в Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българин беше арестуван в Калифорния по обвинение в убийството на бившата си съпруга, съобщи BG VOICE.

Според местните власти Венко Господинов е задържан, след като полицията в Сан Хосе получила сигнал за открито тяло на жена. Подател на сигнала е бил синът на жертвата, идентифицирана по съдебни документи като Роси Господинова – също българка и вече разведена с Венко. По тялото ѝ са открити множество следи от насилие.

Полицията незабавно започнала издирване на Господинов като основен заподозрян. Пътните служби успели да го засекат чрез камерите за наблюдение, които разпознали автомобила му по регистрационния номер.

Той бил арестуван в района на град Капитола без оказване на съпротива.

В момента Венко Господинов се намира в затвора на окръг Санта Клара, където е официално обвинен в убийство.

Близки на семейството разказват, че назад във времето е имало случаи на домашно насилие в дома на Венко и Роси. Двамата имат две деца.

"Аз не мога да си представя по-силен човек от нея, да живее живота си с усмивка, всеки ден, да се радва на малки неща, които ние понякога забързани нямаме време да оценим и напълно насладим - плажа, концерт, чаша вино, чай или кафе... намираше начин да живее! С това искам да я запомня!", каза нейната приятелка Соня Кирова.

Роси Господинова е от Варна. Имала е туристическа агенция в Калифорния.

Този инцидент се разследва като 22-рото убийство в града за 2025 г.

Всеки, който разполага с информация, може да се свърже с детектив сержант Варела #3638 или детектив Монтоя #3644 от Отдела за убийства на полицията в Сан Хосе по електронна поща: [email protected] и/или [email protected] или на телефон 408-277-5283.