Хърватия въвежда нова система за граничен контрол, може да забави проверките по границите

Хърватия въвежда нова система за граничен контрол от утре. Тя ще важи за гражданите на страни извън шенгенското пространство и може да доведе до забавяния на граничните пунктове със Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщи ХИНА.

Става въпрос за системата за вход и изход в Европейския съюз (EES), която регистрира дигитално влизането и излизането на граждани на трети страни и замества предишното ръчно подпечатване на паспортите, пояснява БТА.

EES регистрира електронно времето и мястото на влизане и излизане на граждани на трети страни с краткосрочно право на престой, изчислява оставащия им разрешен престой и събира биометрични данни – снимка на лицето и отпечатъци от четири пръста на дясната ръка. Деца на възраст до 12 години са освободени от снемането на отпечатъци.

В началото регистрацията с EES ще се извършва поне за четири часа дневно, като постепенно в рамките на шест месеца ще започне да се прилага денонощно.

Специални ленти за EES ще бъдат осигурени за пътниците от трети страни, но при силен трафик системата ще се прилага на всички ленти на граничните пунктове.

Наред с EES Хърватия ще въведе и Национална облекчена програма за пътници от трети страни, които пътуват често и не представляват риск за сигурността.

Очаква се въвеждането на системата да увеличи времето за преминаване през сухопътните граници, особено за пътници, които преминават за първи път и които ще трябва да излязат от автомобилите си, за да им бъде създадена регистрация.

Хърватското министерство на вътрешните работи обаче очаква, че с времето изчакването ще се съкрати, защото прилагането на системата ще стане рутинно, а и повече пътници ще имат вече регистрации.